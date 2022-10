Jahreskalender mit Motiven aus Frastanz

Unter dem Titel „Frastanz in alten Ansichten“ hat Gemeinde-Archivar Mag. Thomas Welte einen Kalender mit Motiven aus vergangen Zeiten für das Jahr 2023 zusammengestellt.

Die Bilder im Kalender geben Einblicke in das Dorfgeschehen früherer Zeiten: Neben Ortsansichten und verschiedenen Häusern sind auch Frastanzer Persönlichkeiten abgebildet. So zeigt das Kalenderblatt für September beispielsweise Johann Georg Reisch (1857-1937), der das öffentliche Geschehen in Frastanz mitgeprägt hat. Er war viele Jahre Gemeindevertreter, Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr und des Elektrizitätswerkes.

Zudem war Reisch 25 Jahre lang Obmann der Frastanzer Gewerbegenossenschaft. Beim Kalender 2023 handelt es sich bereits um die 19. Ausgabe. Damit konnten mittlerweile 228 Fotos und Ansichtskarten mit Motiven aus dem Dorfleben vergangener Zeiten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Heuer hat Gemeindearchivar Mag. Thomas Welte erstmals Bilder aus einer digitalen Quelle verwendet.

Die Online-Datenbank https://pid.volare.vorarlberg.at ist frei zugänglich und eine wahre Fundgrube an historischem Bildmaterial. „Es ist jedes Jahr eine interessante Aufgabe, Bilder auszuwählen, die den Betrachtern Einblicke in die vergangenen Zeiten unserer Gemeinde geben“, so Welte. Er animiert alle, die alte Fotos mit Frastanzer Motiven zuhause haben, Kontakt mit ihm per E-Mail unter thomas.welte@frastanz.at aufzunehmen.