Jahreshauptversammlung statt Eishockeyaction

Dort wo im Winter im Eisstadion Herrenried Hockey gespielt wird, fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des SC SAMINA Hohenems statt.

Hohenemes . Noch gibt es im Stadion Herrenried kein Eis und so versammelten sich zahlreiche Mitglieder, Freunde und Partner des SC SAMINA Hohenems zur Open-Air Jahreshauptversammlung. Auch Bürgermeister und Eishockeyfan Dieter Egger, sowie Sportstadtrat Markus Klien, Stadtangestellter Toni Amann und Philipp Amann von Hauptsponsor SAMINA folgten der Einladung des Vereins.

Vize-Obmann Philip Nachbauer eröffnete die Jahreshauptversammlung und konnte auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Über 16.000 Zuschauer sorgten in der vergangenen Meisterschaft für zahlreiche Highlights im Herrenriedstadion und auch die Mitgliederzahl von über 200 Fans zeigt die positive Entwicklung im Verein. Der scheidende Trainer Bernd Schmidle gab dazu noch ein sportliches Resümee ab, wo sich die erste Mannschaft in der ÖEL bis ins Finale spielte und sich erst dort geschlagen geben musste.

Auch im Nachwuchsbereich gab es Einblicke in die positive Entwicklung der vergangenen Jahre und Damen-Coach Michael Kohler freute sich dazu über die Zukunftpläne der HSC-Ladies zu berichten. Nach den weiteren Sektionsberichten gab Kassier Dietmar Wehinger einen Einblick in die Finanzen des Vereines. Die stetige Entwicklung im Verein erhöhte dabei auch die finanziellen Belastungen und so hat sich das Kapital des HSC geringfügig verringert. Dazu mahnte Präsident Michael Töchterle künftig vermehrt ein Augenmerk darauf zu haben, trotzdem aber weiterhin die Ziele zu verfolgen, Eishockey auf einer breiten Plattform und somit für alle Sektionen anzubieten.