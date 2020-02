Jahreshauptversammlung Ortsfeuerwehr GÃ¶fis

Am Samstag, den 8. Februar, fand die alljährliche Jahreshauptversammlung, im Gasthof Brunnenwald statt. Kommandant Ingo Valentini gab dabei einen Rückblick auf das Jahr 2019, bei dem die Mitglieder, ca. 696 Arbeitstage in Weiterbildungen, Proben, Leistungsbewerben und vor allem in die Hilfeleistungen bei Brand oder technischen Einsätzen, investierten.