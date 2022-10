Jahreshauptversammlung des SV Lochau – Berichte, Wahlen und Ehrungen

Lochau. Berichte über eine erfolgreiche Vereinsarbeit, die Neuwahl des Vereinsvorstandes und zahlreiche besondere Ehrungen standen im Mittelpunkt einer sehr informativen Jahreshauptversammlung des Gesamtsportvereines Lochau am 7. Oktober 2022 im Sportheim Hoferfeld.

Das besondere Highlight der Versammlung war die Ernennung von Christl Gerhalter zur Ehrenobfrau des SV Lochau, eine höchst verdiente Auszeichnung für ihren jahrzehntelangen Einsatz in den verschiedensten Funktionen rund um das Sportgeschehen in der Gemeinde Lochau. Insgesamt 17 Jahre hat sie den Gesamtsportverein geführt, zudem war sie 48 Jahre als Obfrau, Funktionärin und Trainerin in der Sektion Leichtathletik überaus aktiv und engagiert.

Weiters konnten an 44 Mitglieder für langjährige Funktionärstätigkeiten bzw. für hervorragende sportliche Leistungen die Ehrennadel des SV Lochau in Gold (12), in Silber (11) und in Bronze (21) übergeben werden.