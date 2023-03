Jahreshauptversammlung des SC Valblu Bludenz

Kürzlich durfte Obfrau Roswitha Tschamon zahlreiche Mitglieder des Schwimmclubs Bludenz zur Jahreshauptversammlung begrüßen und gab einen kurzen Überblick über das laufende Trainingsjahr.

Aktuell gibt es 15 Leistungsgruppen mit 150 aktiven Schwimmern. Wöchentlich werden 23 Trainings von 12 Trainern abgehalten. Hinzu kommt noch der Besuch von Trainingslagern in Wien und Telfs, sowie die Trainingstage im Schwimmbad Val Blu. Die Schwimmer und Schwimmerinnen der Wettkampfgruppen nahmen an 15 Wettbewerben teil und dies äußerst erfolgreich. Auch die Austragung der Langbahnlandesmeisterschaft in Bludenz war ein großer Erfolg. Bei der Kurzbahnlandesmeisterschaft in Dornbirn durfte sich die Männerstaffel über Gold in 4 x 50 m Lagen und 4 x 50 Freistil freuen. Mit beiden Staffeln wurde auch der Vorarlberger Kurzbahnrekord erreicht. Nach zweijähriger Pause konnte im Dezember wieder das traditionelle Nikoloschwimmen stattfinden, bei welchem der Spaß und die Freude am Schwimmen im Vordergrund standen. Wie es jahrelang im SC Val Blu Bludenz Tradition ist, kam der Nikolaus mit dem Boot und einem Rucksack gefüllt mit Geschenken für die Kinder übers Schwimmbecken angefahren. Er überreichte jedem Kind ein „Säckle“, was nicht nur die Augen zum Glänzen brachte, sondern auch die Motivation für das Training und die kommenden Wettbewerbe steigerte.