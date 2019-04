Jahreshauptversammlung des FC Fohrenburger Rätia Bludenz

Beim Bericht von Obmann Stefan Fussenegger wurden durchaus kritische Punkte angesprochen, er stellte sich jedoch vor die Trainer der Kampfmannschaft und forderte eine stärkere Berücksichtigung der jungen Sportler, die sich in ihrem Bereich sehr gut entwickeln. Kampfmannschaft-Trainer Bernd Langebner fand ähnliche Worte und bat um Verständnis, dass Erfolg eben nur längerfristig zu erarbeiten ist. Positive Worte fand Nachwuchsleiter Mario Schlögel für seine Trainer und Spieler, die überwiegend eine sehr gute Arbeit leisten. Erfreulich auch der Kassabericht von Finanzreferentin Ruth Ludescher, konnte doch seit langem wieder ein positiver Abschluss erreicht werden. Positiv entwickelt sich auch die Sektion Dart, die zu einem wichtigen Bestandteil des Vereins geworden ist. Lob gab es auch für das Wirtschaftsteam unter der Leitung von Zana und Hermann Huber für seine ausgezeichnete Arbeit. Zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder, lobende Worte der Ehrengäste und ein großer Dank an die Sponsoren und Gönner, vor allem an den Hauptsponsor Brauerei Fohrenburg für 35 Jahre großzügige Unterstützung, rundeten die gelungene Jahreshauptversammlung ab.