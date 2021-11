Jahreshauptversammlung des Bregenzer Jahrgang 1947

Kürzlich führte der Bregenzer Jahrgang 1947 seine Jahreshauptversammlung durch. Zahlreiche Jahrgängerinnen folgten der Einladung und freuten sich über das von der Jahrgangskasse gespendete Abendessen mit Weißwurst und Getränk.

Die Aktivitäten des Jahrganges in den vergangenen Monaten wurden in Erinnerung gerufen, sowie das vom Organisationskomitee geplante künftige Programm 2022 den Jahrgängern vorgestellt. Mit einer Schweigeminute wurde an die in den vergangenen Monaten verstorbenen Jahrgänger gedacht, insbesondere an Jahrgänger der ersten Stunde wie Günter Sitte und Kassierin Christa Rüf.