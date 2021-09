Jahreshauptversammlung der Klostner Zunft und Faschingsgilde

Kürzlich fand die 40. Jahreshauptversammlung der Funkenzunft und Faschingsgilde statt.

Vor 25 Jahren hatte Leni Salzgeber von seinem Vater Cyrill das Amt des Funkenmeisters übernommen. Nun übergab er diese wichtige Funktion an Tobias Wascher. Als kleines Dankeschön und Anerkennung wurden ein selbstgebauter Miniaturfunken sowie eine Urkunde in Form einer Holztafel überreicht. Den Vereinsorden in Silber für 10jährige Mitgliedschaft erhielten Anna Ladstätter, Nico Riezler und Obmann Stefan Ulrich. Den VVF Verbandsorden in Silber erhielten Jaqueline Tschohl, Martina Tuttner sowie Jessica Tschohl. Elmar Drissner und Leni Salzgeber erhielten den Verbandsorden in Gold. Bei den Neuwahlen wurde der „alte“ Ausschuss einstimmig zu einer neuen Funktionsperiode gewählt. Zudem erfolgten je zwei Neuaufnahmen in das Probejahr sowie in die Jugendgruppe. Somit beträgt der neue Mitgliederstand 51 Personen. Mit einem Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen wurde die 40. Jahreshauptversammlung beendet und der Obmann bedankte sich noch bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung. Bei Speis und Trank ließ man die Zusammenkunft gemütlich ausklingen.