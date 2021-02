Jahresbilanz: 13 tödliche Unfälle auf dem Bodensee

Auf dem Bodensee ereigneten sich im vergangnenen jahr insgesamt 163 Unfälle. 13 davon endeten tödlich.

163 Unfälle

13 Todesopfer

116 Schiffsunfälle

Von den insgesamt 116 registrierten Schiffsunfällen ereigneten sich 53 Unfälle in den Häfen und an Steganlagen, gefolgt von 29 Unfällen auf der offenen See, 25 Unfällen in der 300- Meter-Uferzone und 9 Unfälle auf Fließgewässern (Alter Rhein, Seerhein und Hochrhein).