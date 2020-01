Jahresabschluss der Musikanten

Stallehr. Kürzlich hielt die Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin ihre Generalversammlung im Probelokal ab.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde der bestehende Vorstand, mit Obmann Sascha Walch, wieder bestätigt. Martin Tasser und Willi Bitschnau tauschten ihre Funktionen und so übernahm Willi Bitschnau die musikalische Leitung als Kapellmeister und Martin Tasser übt die Funktion des Stellvertreters aus. Auch zwei Ehrungen wurden durchgeführt und so wurden Cadine Luger und Andreas Fritz von ihren Musikkameraden, für ihre 10jährige Mitgliedschaft, gewürdigt. Im Zuge der Generalversammlung konnten an Noa Montibeller, Nepomuk Bitschnau und Birgit Dünser von Jugendbeirat Andreas Fritz die Leistungsabzeichen in Bronze überreicht werden. Neu in den Verein aufgenommen werden konnten Valentina Walch, Sarah Stadlmayr, Nepomuk Bitschnau, Luis Vierhauser, Noa Montibeller und Birgit Werle.