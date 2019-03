Jagdjahr 2018 im Bezirk Bludenz

Bezirksjägermeister Manfred Vonbank gab einen Überblick über das vergangene Jagdjahr.Bezirksjägermeister Manfred Vonbank gab einen Überblick über das vergangene Jagdjahr.

Die diesjährige Abschussplanungsbesprechung bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz wurde in einem fairen Rahmen ausgetragen. Gemeinsam wurden mit gegenseitiger Wertschätzung Lösungen gefunden. Auch die TBC-Problematik, welche die Jagd seit nunmehr zehn Jahren intensiv beschäftigt, konnte wiederum entschärft werden. „Wir konnten zwar wieder eine Verringerung erzielen, doch sind alle aufgerufen aktiv dieser Problematik entgegenzusteuern und mitzuarbeiten, damit wir dieses Problem in den Griff bekommen, eine komplette Beseitigung wird nicht möglich sein“, appelliert Manfred Vonbank. Das Thema „Jagdgesetz“ ging während der gesamten Veranstaltung die Runde. Eine Novelle dieses Gesetzes wird in Zukunft unumgänglich sein. Bei der diesjährigen Trophäenschau im Rahmen der Oberländer Jägertage wurde insgesamt 1773 Trophäen ausgestellt.

Die Bezirksgruppe Bludenz umfasst 806 Mitglieder. Verdiente langjährige Mitglieder wurden für 20jährige, 30jährige und 40jährige Mitgliedschaft anlässlich der Bezirksversammlung mit Ehrenzeichen ausgezeichnet. Die 100. Generalversammlung der Vorarlberger Jägerschaft wird am 10. Mai in Nenzing gefeiert. Die Landeshubertusfeier findet ebenfalls im Bezirk Bludenz, in Brand am 8. November statt. Landesjägermeister Christof Germann berichtete abschließend über das Projekt „eine neue Heimat für die Jägerschaft“, das in Lustenau mit der Neuerrichtung eines Büros mit Veranstaltungsraum und Schießplatz verwirklicht werden soll.