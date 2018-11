Jagdberger Richtfest

Schlinser Großbaustelle liegt im Zeitplan.

Schlins. „Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhet die geübte Hand, nach harten arbeitsreichen Tagen, grüßt stolz der Firstbaum unser Land“, lauteten die ersten Zeilen des Richtspruchs anlässlich der Firstfeier zur Sanierung des ehemaligen Landesjugendheim Vorarlberg. Der Tradition zur Feier der Dachgleiche, welche bis in das 14.Jahrhundert zurückgeht, wurde in Schlins würdevoll und ausgiebig genüge getan. Kein Wunder, soll der sich in Landesbesitz befindliche Bildungskomplex doch bald in völlig neuem Glanz erstrahlen. Die Gebäude durchwegs im 20. bzw. schon im 19. Jahrhundert entstanden, entsprechen weder in energetischer, noch in pädagogischer Hinsicht modernen Anforderungen, eine Generalsanierung somit unausweichlich. Bereits vor zwei Jahren war die „Alte Schule“ dran, eine neue Turnhalle ist entstanden, die als auch Übergangsmöglichkeit für den Unterricht genutzt wird. Seit dem Mai dieses Jahrs geht es derzeit um die Runderneuerung des Schulgebäudes und des Verwaltungstrakts, mit der Firstfeier wurde nun eine entscheidende Bauetappe noch vor dem Winter abgeschlossen.