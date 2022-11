Jagdberg-Gemeinden gründen Gemeindeverband

Die sechs Gemeinden wollen damit dem neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz gerecht werden.

Schnifis . Die sechs Jagdberg-Gemeinden Düns, Dünserberg, Röns, Satteins, Schlins und Schnifis werden einen Gemeindeverband als Rechtsträger für die Koordination, Organisation und Durchführung der Kinderbetreuung bis 14 Jahren inklusive Neuaufnahme des Personals in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen errichten.

Interkommunale Zusammenarbeit in der Kinderbetreuung

Gemeinsam mit den Einrichtungsleitungen, dem Vorarlberger Gemeindeverband sowie dem Land Vorarlberg haben die Gemeinden Düns, Dünserberg, Röns, Satteins, Schlins und Schnifis mit externer Begleitung ein Modell entwickelt, wie eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der gesamten Kinderbetreuung aussehen könnte. Das umfassende Konzept beschreibt dabei die Pädagogik sowie das künftige Leistungs- und Betreuungsangebot der Kinder bis 14 Jahre sowie deren regionsweite Organisation und Strukturen, Personal (bestehendes Personal und Neuaufnahmen), Standorte und finanzielle Aspekte. „Dadurch wollen selbst wir Kleingemeinden eine Vorreiterrolle in der Kinderbetreuung einnehmen und die Attraktivität der Gemeinden weiter steigern“, so der Schnifner Bürgermeister Simon Lins.

In den letzten Wochen und Monaten wurde nun das Konzept ausgearbeitet und auch der Grundsatzbeschluss wurde von allen Gemeindevertretungen einstimmig beschlossen. Derzeit wird das Statut für den Gemeindeverband entsprechend ausgearbeitet und die neu zu schaffende Koordinationsstelle ausgeschrieben. „Uns ist dabei wichtig sowohl das Personal als auch Eltern mit auf die Reise zu nehmen, weshalb wir ein Projektteam mit Professionisten aus dem pädagogischen-, Personal- und Change-Management Bereich zusammengestellt haben. Dabei darf natürlich das Wohl der Kinder nicht vergessen werden“, so Simon Lins. Endziel dabei ist durch den Ausbau der Betreuungszeit nichts an Qualität zu verlieren und dazu soll es leistbar bleiben, sowohl für Eltern als auch für die Gemeinde und eine hohe Betreuungsqualität und Quantität sicher stellen. MIMA