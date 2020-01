Jagd nach Kinderfotos

Eine Facebook-Seite stiehlt und postet aktuell wieder vieleKinderfotos von Vorarlbergern. W&W sprach mit Eltern und Betreibern.

„Nichts dabei gedacht“

Scharfe Kritik an Eltern

Dass das noch viel mehr Menschen tun, wünscht sich Jan Fausek. „Kinderfotos haben im Netz nichts verloren“, sagt der 22-Jährige WANN & WO. In der mehr als 200 Kommentare fassenden Diskussion zum Thema auf der Facebook-Seite „Frag Vorarlberg“ kritisierte er mit markigen Worten Eltern, die Kinderfotos hochladen. „Es gibt ein Recht am eigenen Bild, auch für Kinder, das von den Eltern rigoros missachtet wird. Desweiteren frage ich mich, von wem die Kinder Digitalkompetenz lernen sollen, wenn die Eltern sich selbst dagegen verwehren. Datenschutz wird in der heutigen Zeit immer wichtiger und eines Tages sind die Kinder den Eltern um jedes Foto dankbar, das nicht existiert.“ Er würde keine Fotos öffentlich teilen. „Wer seine Kinder nicht als digitale Trophäe ansieht, müsste zum gleichen Schluss kommen.“

Der mysteriöse Name der Seite geht übrigens auf den Song „Du bist schön, aber dafür kannst du nichts“ von Alligatoah zurück, so die Betreiber zu WANN & WO. Darin übt der Rapper Kritik an der oberflächlichen Social-Media-Welt und der Jagd nach Likes – nach den digitalen Trophäen, für die in den Augen der Betreiber und von Jan offenbar auch viele Eltern ihre Kinder halten.