Jäger feierten die Hubertusmesse bei der Kapelle zum Heiligen Bernhard auf Garfrescha.

Frisch verschneite Berge im Rundumblick, Nebelschwaden und Sonnenstrahlen – eine imposante Kulisse bei der diesjährigen Hubertusfeier der Hegegemeinschaft 3.2 St. Gallenkirch. Hegeobmann Bertram Netzer lud zur traditionellen Hubertusmesse bei der Kapelle auf Garfrescha ein. Viele Jäger, Jagdinteressierte und Gäste versammelten sich vor der Kapelle zum Heiligen Bernhard und feierten mit Pfarrer Lukas Bonner die Hubertusmesse. In seiner Predigt wies er auf die Geduld und auf die Achtung gegenüber der Schöpfung hin. Bezirksjägermeister Manfred Vonbank betonte in seiner Rede die Wichtigkeit der Verantwortung als Jäger. „Jagd ist nicht nur Töten, Jagd ist Verantwortung gegenüber Tier und Lebensraum“, seine mahnenden Worte.

Mit Freude konnte er, Geschäftsführer Gernot Heigl und Hegeobmann Bertram Netzer an 18 Jungjägern und sechs Jagdschutzorganen (Berufsjäger) aus dem Bezirk Bludenz ihre Dekrete übergeben. Für die musikalische Begleitung sorgten die Jagdhornbläser des Bezirkes Bludenz mit jagdlichen Klängen. Im Anschluss an die Verleihung feierten die Jungjäger und die Berufsjäger ihre erfolgreich abgeschlossene „Jägermatura“ mit Jägern, Freunden und Gästen in der Brunella. Die Landeshubertusfeier im Jubiläumsjahr „100 Jahre Vorarlberger Jägerschaft“ findet am Freitag, 8. November in Brand statt.