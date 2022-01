Jährliche Christbaumabholung in Bludenz

Bludenz. Im Rahmen der Hausabfallabholung werden in Bludenz auch heuer wieder Christbäume eingesammelt. Von 10. bis 14. Jänner 2022 können die abgeschmückten Bäume vor dem Haus deponiert werden.

Nach den Feiertagen haben die meisten Weihnachtsbäume ausgedient. Tanne, Fichte und Co. werden im Zuge der jährlichen Christbaumabholung vom Entsorgungsteam der Stadt Bludenz eingesammelt und zur Energiegewinnung in einem Biomasseheizkraftwerk genutzt. Die ausrangierten Bäumchen können von 10. bis 14. Jänner am Straßenrand zur Abholung deponiert werden.