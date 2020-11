Jäger schießt knapp an Fischern vorbei – Anzeige

Feldkirch - Ein 77-Jähriger Jäger wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie wegen unbefugtem Waffenbesitz angezeigt.

Am Mittwochmittag befanden sich zwei Fischer am nordöstlichen Ufer des Baggerlochs der Agrargemeinschaft Feldkirch, als sie mehrere Schüsse von der gegenüberliegenden Seite des Baggerlochs wahrnehmen konnten. Sie beobachteten daraufhin einen Mann, der auf Kormorane geschossen hatte.

Jäger uneinsichtig

Polizeibeamte konnten über die ortskundige Fischereiaufsicht eruieren, dass der in diesem Gebiet zuständige Jäger angeblich immer aus dessen Auto schießen bzw. jagen würde. Der 77-jährige Jäger, welcher kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden konnte, gab an, dass er zuvor am Baggerloch nach Kormoranen Ausschau gehalten und auf diese auch geschossen habe. Ebenso habe er die beiden Fischer bemerkt und auf diese auch geachtet. Er zeigte sich allerdings gegenüber der von ihm verursachten Gefährdung uneinsichtig und verharmloste sein Verhalten.