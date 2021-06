Jäger: "Noch nie so viele Wohnbaufinanzierungen"

Martin Jäger, Marktvorstand der Sparkasse Dornbirn, sprach bei "Vorarlberg LIVE" über die Entwicklungen aufgrund der Coronakrise und dem Trend zu Wohnbaufianzierungen.

Immobilien liegen im Trend

Auch in Zukunft sollen weiterhin Filialen vor Ort zur Verfügung stehen. Außerdem soll der digitalisierte Bereich weiterhin ausgebaut werden. "Es besteht in beiden Bereichen eine hohe Nachfrage und es ist wichtig als Regionalbank in beiden Bereichen mit dabei zu sein."Die Sparkasse Dornbirn sei zudem relativ gut durch die Krise gekommen. Das Kundengeschäft sei immer noch sehr dynamisch und sei von einer starke Nachfrage von Privatkunden an Wohnbaufinanzierung geprägt worden. "Wir waren vor Ort. Wir waren für die Kunden da." Das sei von den Kunden sehr geschätzt worden, stellte der Marktvorstand fest.