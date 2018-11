Jäger lösten Polizei-Einsatz in Dornbirn aus

Schüsse und Personen mit Langwaffen sorgten am Samstag in Dornbirn für Aufruhr und einen Einsatz der Polizei. Es konnte allerdings "Entwarnung" gegeben werden.

Am Samstag um 10:31 Uhr meldet ein telefonischer Anrufer bei der Polizei-Inspektion Dornbirn Schüsse im Bereich nördlich des Tennisplatzes an der Furt in Dornbirn und die Wahrnehmung von zwei Männern mit Langwaffen. Diese Meldung zog eine sofortige Alarmierung aller im Nahbereich verfügbaren Polizeistreifen nach sich, das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, die Zufahrten zur Furt wurden kurzfristig abgeriegelt.