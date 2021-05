Jack Miller hat in Le Mans gut Lachen - Der Australier nimmt in der WM ordentlich Fahrt auf.

Jack Miller dominiert Chaos-MotoGP-Rennen in Le Mans

Zweiter Sieg in Folge für Jack Miller: Der Australier siegt in einem turbulenten und spektakulären Rennen in Le Mans vor Lokalmatador Johann Zarco.

Wie beim vorherigen WM-Lauf in Jerez gewann Jack Miller auch in Le Mans das MotoGP-Rennen und zählt als neuer WM-Vierter nun zum Kreis der Titelanwärter.

Das Rennen im Liveticker

Bei schwierigen Bedingungen und zum Teil starkem Regen siegte der Australier trotz einer Strafe für das Überschreiten der Geschwindigkeit in der Boxengasse und eines Ausritts ins Kiesbett vor dem Franzosen Johann Zarco.

Lokalmatador Fabio Quartararo aus Frankreich holte sich als Dritter die Führung im Gesamtklassement zurück. Ex-Champion Marc Marquez aus Spanien führte das Rennen zeitweise an, schied aber nach zwei Stürzen aus. Publikumsliebling Valentino Rossi aus Italien beendete das Rennen auf Position elf.