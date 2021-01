„Ja, wir werden es versuchen!“

Funkenzunft sucht Beiträge für das Nenzinger Fasnatblättle

Gerade in Zeiten wie diesen brauchen Menschen Humor und etwas zum Lachen. Deshalb hat sich die Funkenzunft Nenzing entschieden, auch heuer ein Fasnatblättle zu produzieren. „Dafür brauchen wir jedoch dringend Informationen über all die lustigen Begebenheiten und Hoppalas des vergangenen Jahres.“ Ob gereimt als Gedicht, als Geschichte oder einfach ein paar Stichworte – jeder Beitrag ist willkommen. Kontakt: Entweder direkt an ein Mitglied der Funkenzunft oder schriftlich an die Postadresse Schulstraße 60, 6710 Nenzing (E: funkenzunft.nenzing@gmx.at, WhatsApp: 0680/4045278).