IV-Wahl: So will Ohneberg Präsident werden

Der Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg strebt den österreichweiten Chefposten an und muss sich am Donnerstag einer Kampfabstimmung stellen.

Bei den Inhalten unterscheiden die Kandidaten sich nur in Nuancen. Ohneberg will hingegen die Länder in die laufende Tätigkeit stärker einbinden als bisher. Der Bundesparteivorstand solle aber ein schlagkräftiges Gremium werden "nicht wo mehr Ehrengäste und Nicht-Wahlberechtigte drinnen sitzen als umgekehrt", so Ohneberg zur APA.