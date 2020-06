IV-Präsidentenwahl 2020: Das sind die Kandidaten

Drei Männer wollen die Führung der Industriellenvereinigung (IV) übernehmen.

Bei den Inhalten unterscheiden sie sich nur in Nuancen. Die Entscheidung wird daher eher über "softe" Faktoren vom Führungsstil bis zur Stärke der Netzwerke fallen. Der Ausgang der Wahl am 18. Juni, bei der sich erstmals in der Geschichte der Industriellenvereinigung drei Kandidaten einer Kampfabstimmung stellen, ist offen.