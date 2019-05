IV-Präsident Ohneberg als Zeuge beim Grasser-Prozess

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP), Walter Meischberger, Peter Hochegger und andere in den Causen Bundeswohnungsprivatisierung und Linzer Terminal Tower gehen diese Woche von Dienstag bis Donnerstag die Zeugeneinvernahmen weiter.

Dabei soll auch eine Befragung per Video durchgeführt werden. Am Dienstag, dem 94. Tag im Strafprozess im Wiener Straflandesgericht, sollen zunächst zwei Angehörige des Belastungszeugen Michael Ramprecht in den Zeugenstand treten.

Zeugenbefragung via Video

Am Mittwoch soll ein ehemaliger Mitarbeiter der US-Investmentbank Lehman Brothers, die die Bundeswohnungsprivatisierung organisierte, als Zeuge aussagen. Dafür wird er via Video in den Gerichtssaal zugeschaltet, so der Plan.