Italienisch und doch aus dem Ländle

Ländle-Gastronomie eröffnet mit der Cucina Fabbrica einen weiteren Standort.

Wer Bio-Gemüse vom Vetterhof, Dinkelnudeln mit Eiern vom Bucher Martinshof, Risotto mit Pilzen aus dem Hause Lenz oder Kürbissen vom Lauterachs Bauer Kalb sowie Mini Pizza Cucina mit Sulzberger Bio-Käse und Ländle-Speck auf der Speisekarte liest, vermutet wohl nicht, sich in einem italienischen Restaurant wiederzufinden. Doch genau dieses Konzept verfolgen die erfahrenen „Ländle-Gastronomen“ Martin Stöckler (Ländle Gastronomie) und Florian Timmermann (Bio Austria Vorarlberg) mit ihrem neu eröffneten Restaurant „Cucina Fabbrica“ an der Hohen Brücke in Wolfurt. „Als erfahrene Systemgastronomen wagten wir es als erstes Restaurant in Vorarlberg, ein Pizza&Pasta-Restaurant mit Front Cooking und Selbstbedienung umzusetzen“, so Martin Stöckler, der in allen Betrieben der Ländle-Gastronomie viel Wert darauf legt, regionale Produkte auf die Teller zu bringen.