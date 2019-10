Italien von seiner schönsten Seite

Die Freyo Froua aus Lustenau erlebten einen unvergesslichen Herbstausflug.

Am Ziel angekommen, zeigte sich die Region von Ihrer schönsten Seite, somit stand dem Besuch des wöchentlich stattfindenden Samstag-Marktes mit seinem vielseitigen Sortiment an Kleidung, Taschen, Schuhen über Obst und Gemüse, Salami und Käse nichts im Wege.

Nach einer ausgiebigen Shopping-Tour durch die Marktstände und diverser Boutiquen der schönen italienischen Altstadt, traf sich die Gruppe am späten Nachmittag am Hafen von Intra um gemeinsam die Überfahrt mit dem Tragflügelboot ans andere Ufer des Lago Maggiores anzutreten, wo die Damen ein Abendessen erwartete. Direkt hinter der Piazza Ascona, in den verwinkelten Gassen der Altstadt, befindet sich die Osteria Grotto Baldoria, die das auserwählte Ziel der Lustenauerinnen war. Gegessen wird hier, was der Chef am jeweiligen Tag gerade kocht, und so genossen die Damen ein Überraschugns- 7-Gang-Menü, bestehend aus diversen Köstlichkeiten aus der Tessiner Region.