Italien: Hier gibt es jetzt ein Badeschlappen-Verbot

Neue Kleiderregeln auf Ischia: Badeoutfit in der Altstadt kann teuer werden.

Ischia, die malerische Vulkaninsel in Süditalien, zieht jährlich tausende Touristen an. Doch wer jetzt direkt vom Strand in die Altstadt der Stadt Forio schlendert, könnte aufgrund neuer Kleiderregeln tief in die Tasche greifen müssen.

Vorschriften für Touristen

Die Frage, ob Italien seine Vorschriften für Touristen allmählich übertreibt, hat in letzter Zeit an Brisanz gewonnen. Man denke nur an die Regelungen wie die Notwendigkeit, einen Standplatz auf Sardinien für 6,24 Euro zu reservieren oder das Verbot, eigenes Essen und Trinken an den Stränden von Apulien zu genießen. Das neueste Beispiel dieser Restriktionen findet sich auf Ischia, genauer gesagt in der Stadt Forio.