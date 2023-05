IT-Gründer aus Höchst zu KI: "Wer jetzt schnell agiert, landet auf der Überholspur"

Lukas Gehrer: Ich fahre noch ein paar Mal im Jahr mit dem Zug nach Vorarlberg, vor allem, um Familie und Freunde zu besuchen. Da wir aber alle Mitarbeiter in Wien und München haben, muss ich in der Regel vor Ort beim Team sein oder Kundentermine in Deutschland wahrnehmen.

Lukas Gehrer: In den letzten Jahren sind viele digitale Agenturen entstanden oder Agenturen digital geworden. Zu einigen haben wir auch mit Appful Kontakt. Ich kenne mehrere Startup-Gründer aus dem Ländle. Die Landschaft ist sicherlich zukunftsfähiger als viele denken. Mein Ziel ist es, später auch in Vorarlberg mit Wordsmattr und Appful Arbeitsplätze zu schaffen.

Lukas Gehrer: Ich bin natürlich kein Experte. Deshalb kann ich nur beurteilen, wie sich die Lage bei kleinen und mittleren Unternehmen verändern wird, also da, wo ich tätig bin. Und hier sehe ich eher eine Chance, denn wer schnell aktiv wird, landet auf der doppelten Überholspur. Wie mit DRS in der Formel 1. Dass jedoch alle diese Hilfen und Tools letztendlich aus Übersee kommen, ist schade, muss aber nicht so bleiben. Wir reden uns eben gerne schlecht. Dabei kann es fantastisch werden – in Österreich gibt es zahlreiche KI-Startups für Chatanwendungen, Softwareentwicklung oder in der Medizin, die teils zweistellige Millionensummen an Geldern einsammeln konnten.