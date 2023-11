Ist ORF-Länderabgabe verfassungswidrig?

Die steirischen NEOS planen, das Gesetz der ORF-Länderabgabe vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen. Dieser Fall könnte eine Kettenreaktion in anderen Bundesländern auslösen, wo ähnliche Abgaben erhoben werden.

Die geplante ORF-Länderabgabe in der Steiermark, die künftig als Kultur- und Sportförderungsabgabe fungieren soll, soll von den NEOS vor den Verfassungsgerichtshof gebracht werden. Grund dafür ist ein Gutachten des Wiener Juristen Wolfram Proksch, das die Verfassungsmäßigkeit des Abgabegesetzes anzweifelt. Proksch ist der Ansicht, dass der aktuelle Gesetzestext verfassungswidrig ist und mehrere Prinzipien des Rechtsstaates verletzt.

Bemühungen der NEOS

Die steirischen NEOS, angeführt vom Landesvorsitzenden Niko Swatek, machen sich stark gegen die Abgabe und streben an, das Gesetz zu kippen. Sie planen, mit einer seltenen Form eines Antrags, dem Sonderstück, bei dem nur ein Drittel der Stimmen der Abgeordneten erforderlich ist, das Gesetz vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen. Sollte das Gesetz am Dienstag wie geplant verabschiedet werden, kann das Sonderstück noch in den folgenden Tagen eingebracht und eine Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof initiiert werden.