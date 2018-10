Ist die schwarze Köchin da? Alt sein für Anfänger (Szenische Lesung)

Lochau. Der Lochauer Kulturausschuss lädt am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr zu einer „Szenischen Lesung über das Älterwerden“ ins Pfarrheim. Wilma & Gotthard Bilgeri präsentieren die Texte „Ist die schwarze Köchin da? – Alt sein für Anfänger“ von Lida Winiewicz.

Alter und Tod sind kein Spaß, doch über nichts lässt sich neckischer schmunzeln als über das Ausweglose – zumindest wenn die Wiener Autorin Lida Winiewicz am Werk ist. In ihrer Textcollage lässt sie eine Frau und einen Mann über die vielen Facetten des Älterwerdens sinnieren: Die Auseinandersetzungen mit den kleinen und grö­ßeren körperlichen Beschwerden kommen darin ebenso vor wie die Erinnerungen an verflossene Liebschaften, lauernde Erben, furchteinflößende Medikamentenbeipackzettel und die ewige Frage nach dem Geheimnis des Sterbens – all das thematisiert Lida Winiewicz bitter-komisch, berührend und todesmutig-lebensklug.