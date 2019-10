Ist das Wahlkampf, Johannes Rauch?

Heftige Kritik müssen die Grünen um Johannes Rauch zwei Tage vor der Landtagswahl in Vorarlberg einstecken. Der Grund: Eine öffentlichte Sprechstunde in einem ÖBB-Zug.

Die Grünen sind per Schnellbahn ins Vorarlberger Wahlkampf-Finale gerast. Spitzenkandidat Johannes Rauch hat eine Zuggarnitur gemietet und fährt seit Mittag bis in den späten Abend mit seinem bundespolitisch unterstützten Team zwischen Bregenz und Bludenz auf und ab. Gewarnt wurde bei der fröhlichen Reise vor einer ÖVP-Absoluten, geworben um eine Fortsetzung von Schwarz-Grün.

Zug privat gezahlt

Im Vorfeld war Kritik an der Aktion laut geworden, weil die ÖBB nicht in den Wahlkampf hineingezogen werden sollten. Rauch reagierte darauf Freitagnachmittag demonstrativ gelassen. Es sei ja auch vorgeblich kein Wahlkampf, wenn der Landeshauptmann in ein Altersheim gehe. Es sollten alle wieder runterkommen. Er habe den Zug privat gezahlt wie vieles in der Kampagne, "weil wir kein Geld haben".