Iss dich fit – gute Verpflegung in der Schule

22. Tag der gesunden Ernährung stellt die gesunde Jause in den Fokus.

Der Schultag ist lang, und um ein Tief zu überbrücken, hilft der richtige Snack in der Schule. Zwar gibt es in Schulkiosks oft diverse Riegel und Knabbereien, wähle diese aber möglichst nicht! Sie sind vor allem fett- und kalorienreich, liefern dafür im Gegenzug nur wenig wichtige Inhaltsstoffe; sie liegen schwer im Magen und machen müde und schlapp. Besser geeignet sind dagegen Vollkornprodukte, frische Rohkost, Milchprodukte und – natürlich – ein Getränk! Bereite dir den Pausensnack am besten morgens ganz nach deiner Tageslaune zu. Ein Vollkornbrot mit deinem Lieblingsbelag, dazu ein bisschen knackige Rohkost. Das geht ganz schnell: Ein paar Cocktailtomaten waschen oder eine halbe Gurke schälen und in breite Stücke geschnitten in eine Dose packen, eine Mandarine, Banane oder einen Apfel schnappen – fertig. Auch Vollkorn-Grissini sind eine gute Alternative, kombiniert mit ein paar Käsewürfeln und Rohkost. Wenn du gern zwischendurch etwas knabberst, bietet sich „Studentenfutter“ an oder Karottensticks, gelegentlich können es auch mal Vollkornkekse als süße Ergänzung sein. Dazu eine kleine Flasche Wasser oder Fruchtsaftschorle. All das kann schon am Abend vorbereitet werden, damit du morgens nicht unnötig in Stress gerätst.