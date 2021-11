Islamischer Staat reklamiert Angriff in Kabul für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff auf das Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul für sich reklamiert.

Bei dem Anschlag sei eine "große Zahl" an Taliban getötet worden, hieß es in einer Erklärung, die die Terrormiliz in der Nacht zu Mittwoch über Telegram verbreitete.