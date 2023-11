Islamfeindlich: Große Empörung um Schweinefleisch-Schild vor Gasthaus

Dieser Witz ging gehörig nach hinten los. Ein Gasthaus in Bad Ischl gerät nach einem missglückten Scherz ins Zentrum eines Shitstorms. Der Wirt hat sich inzwischen entschuldigt, dennoch planen Schulklassen Demonstrationen vor dem Lokal.

Im idyllischen Bad Ischl hat ein Schild am Eingang eines Traditionsgasthauses für viel Aufregung gesorgt. Der Wirt des k. u. k. Hofbeisl zu Ischl hatte auf dem Schild einen Spruch platziert, der klar gegen die muslimische Gemeinschaft zielte: "Menschen, die Schweinefleisch essen, neigen statistisch gesehen weniger häufig dazu, sich und andere in die Luft zu sprengen." Dieser Versuch der Satire kam bei vielen Menschen schlecht an und sorgte für Empörung in den sozialen Netzwerken.