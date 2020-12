"Ischgliich": Satire soll Skifahrer in die Schweiz locken

Das Coronavirus hat auch die kommende Wintersaison fest im Griff. Eine Satiresendung will die Skigäste nun in die Schweiz holen.

Die Skisaison beginnt in Österreich heuer mit Einschränkungen am 24. Dezember. Bei unseren Nachbarn in der Schweiz sieht die Situation aber anders aus. Dort sollen die Skigebiete unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen bald wie gewohnt öffnen können.