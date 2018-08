Irres Wetter: 10 Grad weniger ab Freitag

Schwarzach - Für Freitag ist eine Kaltfront angekündigt, die die Temperaturen in Vorarlberg auf die 20 Grad-Marke drücken wird. Das Wochenende wird kalt-nass werden.

Bis inklusive Donnerstag herrscht laut ZAMG noch Sommerwetter mit Gewittern, ab Freitag gibt es dann aber dichte Wolken und Regen. Für Samstag ist dann der endgültige Temperatursturz angekündigt. Im Rheintal fallen die Temperaturen auf 15 Grad, am Arlberg bis unter 10 Grad. Sogar Schnee bis unter 2000 Meter ist in den Alpen möglich. Erst am Montag wird es wieder besser.