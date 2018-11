Irres Autobahnkreuz in China

Das steigende Verkehrsaufkommen in Chinas Megametropolen verlangt nach immer bizarrer anmutenden Verkehrsführungen.

Rund neun Jahre lang wurde an dem Qianchun Verkehrsknotenpunkt in der Millionenstadt Guiyang im Südwesten Chinas gebaut. Eine sorgfältige Beschilderung sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung sollen dafür sorgen, dass die Autofahrer nicht im Verkehrschaos versinken.

Führerscheinprüfung für Megakreuzung

Auch der Verkehrsknotenpunkt “Huangjuewan” in der Megacity Chongqing bietet mit seinen zwanzig Auf- und Abfahrrampen auf fünf verschiedenen Ebenen einen unglaublichen Anblick. Kein Wunder, dass er für zahlreiche Autofahrer eine große Herausforderung darstellt. Wie das Handelsblatt recherchiert hat, sorgt man in Chongqing jedoch bereits vor: wer dort den Führerschein macht, muss seit neuestem bereits in der Fahrprüfung zeigen, dass man die “Huangjuewan”-Kreuzung problemlos meistern kann.