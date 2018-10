Ironman Hawaii: Bregenzer mit der größten Herausforderung

Auch heuer hält ein Ländle-Athlet die Vorarlberger Fahne hoch. Im großen Feld der Agegrouper startet Andreas Gehrer (Trigantium Bregenz) zu seiner größten Herausforderung, dem härtesten Triathlon der Welt auf Big Island.

Nachdem er in den Jahren 2016-2017 sechs Langdistanzen machen durfte, um die Qualifikation in Tenby (Wales) zu schaffen, geht es ihm um die Erfüllung eines großen Traums und weniger um einen bestimmten Rang. „Ich wünsche mir Regen in der Hitze. Ja, zwischen 10 und 11h werde ich wohl brauchen. Und wichtig ist es meinen Traum so gut wie möglich zu genießen“ sind seine kurzen Worte bei der Frage des Ziels bei der WM auf Hawaii.