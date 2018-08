Irische Lebensfreude herrschte in Klösterle am Arlberg

Bereits zum dritten Mal verwandelte sich das Gelände rund um die Kulturhalle in ein riesiges Festival- und Bogenschießgelände.

Dieses Irish-Bow-Festival vereint zwei Veranstaltungen zu einem großen Event: Zum einem bot das größte irische Festival Österreichs in diesem Jahr drei internationale Bands. Den Auftakt machten die Belgrader Jungs von „Irish Stew of Sindidun“ die ihr viertes Album vorstellten und mit Eigeninterpretationen bekannter irischer Folkssongs die Besucher mitrissen. Tags darauf waren „The Led Farmers“ aus Dublin auf der Bühne. Deren Temperament zog sich durch das Konzertprogramm und die Festivalbesucher in ihren Bann. Der Abschluss war dem Morning Pint mit „Saint John Green Leaves“ gewidmet.