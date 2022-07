i+R kauf 49-Hektar-Grundstück in Bad Waldsee

Umnutzungsprojekt von Standortentwickler i+R Wohnbau im deutschen Bad Waldsee.

Der deutsch Wohnmobil-Spezialist Hymer trennt sich in der Biberacher Straße in Bad Waldsee (D) von einem Teil seines Firmengeländes, auf dem sich derzeit Werkshallen befinden. Der Standort- und Projektentwickler i+R Wohnbau wird mit seiner Lindauer Niederlassung für die 49 Hektar große Entwicklungsfläche ein Wohnquartier entwickeln. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Neustrukturierung der Produktionsprozesse am Standort in Bad Waldsee nennt Hymer als Grund für den Verkauf der Liegenschaft in der Biberacher Straße. Auf dem 49.162 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich Hallen für Produktion, Werkstatt und Lager, die Hymer noch bis Januar 2026 nutzen wird.

Umnutzung zum Wohnquartier

In Abstimmung mit der Stadtverwaltung soll i+R in den nächsten Jahren ein Quartier entwickeln. Vor dem städtebaulichen Wettbewerb wird die Öffentlichkeit am Entwicklungsprozess beteiligt. Das Konzept für die Beteiligung ist derzeit in Ausarbeitung.