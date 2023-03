i+R Großprojekt: Baustart für Vierlinden-Quartier

Arbeiten gestartet

Ja, die Bauarbeiten für das Vierlinden-Quartier seien gestartete, bestätigt Olga Flatz-Wimmer von i+R Wohnbau. Die bauvorbereitenden Arbeiten seien bereits im Gange. "Hier sind jetzt die Geothermie-Bohrungen erfolgt", erklärt sie. Der Aushub erster Baugruben laufe derzeit. Das Vierlinden-Quartier wird in enger Zusammenarbeit mit der seit Jahren geplanten Erweiterung des Lindaupark umgesetzt.

Rund 400 Wohnungen und Kita



i+R Wohnbau ist Bauträger für das gesamte Vierlinden-Quartier und verwertet es auch. Rund 400 Wohnungen sind insgesamt geplant, in einem der 13 Häuser entsteht zudem auch eine Kita, wie Flatz-Wimmer erklärt. Auch Gewerbeflächen sind geplant. Das vierzehnte Gebäude gehört zum Lindaupark und wird von der Feneberg–Gaschler Projektentwicklungs GmbH gebaut. Dort sollen Wohnungen, Restaurant und ein neues Parkhaus für die Lindaupark-Erweiterung entstehen.

Spatenstich noch im März



Der offizielle gemeinsame Spatenstich mit Bürgermeisterin Claudia Alfons und Verantwortlichen von Lindaupark und i+R Wohnbau soll in den nächsten Wochen erfolgen. Im März erfolgen noch die Tiefengründungen, bevor die Betonarbeiten beginnen können. Die erste Bauetappe soll dann in zwei bis drei Monaten starten, wie die Pressesprecherin gegenüber VOL.AT erklärt.

Neuer Stadtteil für Lindau

"Ein so großes Projekt haben wir natürlich nicht alle Tage", meint die Pressesprecherin. "Es wird sicher eine Aufwertung", so Flatz-Wimmer. Im Stadtteil Lindau Reutin werde viel neugestaltet. Geradem, mit der Therme und dem neuen Bahnhof entstehe viel. In den nächsten Jahren werde das große Quartier errichtet.