Erweiterung fix: Soviel größer wird der Lindaupark

Seit Jahren war sie geplant, jetzt ist die Erweiterung des Lindauparks fix. Was geplant ist und wann der Umbau losgeht.

Kommunalpolitik als "große Hürde"

5500 Quadratmeter größer

Parkplatz wird überbaut

Baubeginn noch im Sommer

"Diese Maßnahme für das Linden Quartier wollen wir diesen Sommer starten", verdeutlicht Schneckenburger gegenüber VOL.AT. Der Umbau soll dann in vier bis fünf Jahren fertig sein. Spätestens 2026 soll die Erweiterung durch sein. Durch den Genehmigungsprozess habe es sich etwas verzögert. Momentan habe die Baubranche auch mit Preissteigerungen zu kämpfen, was das Vorhaben etwas erschwere. Daher gibt es zwar bereits Kostenrechnungen, diese müssen allerdings noch angepasst werden. "Ziel ist nach wie vor, diesen Sommer mit dem Bau zu beginnen", betont der Geschäftsführer. "Sobald dieses Parkhaus fertiggestellt und in Betrieb ist, erst dann können wir natürlich den eigentlichen Umbau des Lindauparks in Angriff nehmen."