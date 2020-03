i+R geotech investiert 1 Mio. Euro in neues Bohrgerät

i+R geotech hat für eine Million Euro ein zweites Gerät für Erdsondenbohrungen angeschafft.

Dafür habe die i+R-Tochter auch drei zusätzliche, speziell ausgebildete Mitarbeiter eingestellt. Die neue Maschine eigne sich für Großprojekte wie auch für kleine Baustellen und Sanierungen. Beim Wohnbauprojekt „Seeblick“ in Lochau bohrt sie bis in 215 Meter Tiefe, so das Unternehmen in einer Aussendung.