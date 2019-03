Invormativer Tag im Schnee

Kürzlich machten sich die Schüler und Lehrerinnen der Volksschule Klösterle zu einem spannenden und informativen Nachmittag auf dem Weg zum Sonnenkopf.

Grund war die Einladung der Bergrettung Klösterle und der Sonnenkopfbahnen zu einem Projektnachmittag wo die Kinder eine einmalige Gelegenheit bekamen um die freudvollen aber auch die gefährlichen Seiten von Schnee und Wintersport hautnah in der Natur kennenzulernen und zu erforschen.

Bei herrlichem Wetter wurden die kleinen Teilnehmer bei der Bergstation erwartet und es folgte eine auf die Kinder abgestimmte Einführung in Ausrüstung und Gerätschaft eines Bergretters und anschauliche Erklärungen, wofür diese benötigt werden. Zudem wurde auch erklärt, welche Ausbildungen zu absolvieren sind um Bergrettungsmann oder Bergrettungsfrau zu werden. Anschließend durften die Kinder – ausgerüstet mit Pieps, Schaufel und Sonde – nach vergrabenen Rucksäcken suchen. Diese wurden gespannt per Verschütteten-Suchgerät geortet und mit viel Eifer ausgegraben. Zur Überraschung waren sie mit vielen Leckereien gefüllt! Nach der Einheit im Freien ging es zum Bergrestaurant in den Aufenthaltsraum. Dort wartete ein reichlich gedeckter Tisch und die Kinder durften sich mit Saft, Donuts und Muffins stärken! Abschließend folgten noch themenbezogene Rätsel bei welchen es für die richtigen Lösungen Nützliches für die Wanderausrüstung zu gewinnen gab. Zusammen mit dem Obmann der Bergrettung Klösterle Stefan Stemberger und seinen Kollegen Stephan Kessler, Oliver Strolz und Fabian Zudrell erlebten die Mädchen und Buben einen abwechslungsreichen und bestens vorbereiteten Projektnachmittag und bedanken sich dafür recht herzlich bei den Verantwortlichen