Investitionen und Darlehensaufnahme

Die Marktgemeinde Götzis startet mit einem 47-Millionen Euro Budget ins neue Jahr.

Götzis . Im laufenden Jahr sind in der Marktgemeinde Götzis wiederum wichtige Investitionen vorgesehen und zusammen mit den gestiegenen Aufwendungen in fast allen Bereichen sieht das Gemeindebudget für 2023 somit rund 47-Millionen Euro vor.

Dabei stehen in der Marktgemeinde aber auch für das laufende Jahr wieder wichtige Investitionen an. So sind unter anderem diverse Straßen zu sanieren und Maßnahmen im Bereich Kanal und Wasser vorgesehen. Insbesondere steht auch die Meschacherstraße (Spallen) auf dem Programm. Für den Straßenbau wurden im Voranschlag 1,9 Millionen Euro eingeplant und Wasser und Kanal sind mit rund 1,6 Millionen Euro beziffert. Weitere große Posten sind dazu der Hochwasserschutz mit 680.000 Euro und Investitionen in die Nachhaltigkeit mit 692.000 Euro.