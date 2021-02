Investitionen in Wasserversorgung

Auch im laufenden Jahr werden in Weiler die Arbeiten für die Wasserversorgung fortgesetzt.

Weiler. Seit rund zwei Jahren laufen im Gemeindegebiet von Weiler die umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten für eine intakte Wasserversorgung. In diesem Jahr werden die Arbeiten von Februar bis Ende April mit weiteren Projekten fortgeführt.

Investitionen in den vergangenen Jahren

Aufgrund veralteter Leitungen und immer wieder auftretender Rohrbrüche wurde bereits im Jahr 2019 mit den Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten am Kanalnetz von Weiler begonnen. Zahlreiche Teilstücke müssen dabei saniert, erweitert oder erneuert werden und auch der Hochbehälter Burgfeld wurde dazu saniert und mit neuen Leitungen ausgestattet. Rund 530.000 Euro wurde in den vergangenen beiden Jahren in die Wasserversorgung in der Vorderlandgemeinde investiert und auch in diesem Jahr sind 600.000 Euro im Gemeindehaushalt veranschlagt.

Bauabschnitt 13 soll im Februar starten

In den kommenden Wochen sollen die Arbeiten für Bauabschnitt 13 für die Wasserversorgung in Weiler starten. Dabei werden die Verbindungsleitungen zwischen Gehrenstraße und Walgaustraße, sowie zwischen Feuerwehrhaus und Hirschenblock erneuert. Im Bereich Wallfahrtsweg, Kreuzung Rotfeld, bis Feldstraße/Firma Giko ist ein Leitungstausch notwendig – ebenso am Steg und im Bereich Halde. Die Baukosten dazu belaufen sich auf 591.000 Euro und werden mit 48 Prozent von Bund und Land gefördert.

Wichtige Aufgabe für Gemeinde