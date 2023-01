Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz

Die Gemeindevertretung von Klaus beschloss in ihrer ersten Sitzung des neuen Jahres mehrheitlich den Gemeindehaushalt für 2023.

Wie in jedem Jahr wird auch 2023 wieder viel in die örtliche Infrastruktur investiert und so sind für die Planungsarbeiten für den Umbau am Klauser Bahnhof, einen Beitrag zur Radschnellverbindung, den Kanalkataster sowie Wasserleitungssanierungen rund eine Million Euro vorgesehen. Dazu erfolgt in den Klauser Amtsgebäuden eine Umstellung auf LED-Beleuchtung und auch die Straßenbeleuchtung soll auf diese energiesparende Methode umgestellt werden. Auch die Umstellung der Heizung in der Volksschule und im Winzersaal ist für das laufende Jahr im Budget eingeplant und am Dammweg soll eine Blumenwiese entstehen.