Investitionen in die Infrastruktur

In Riefensberg werden verschiedene Baumaßnahmen geplant und umgesetzt.

Riefensberg. Bereits von weitem ist sie sichtbar: die große Baustelle am Ortseingang von Riefensberg. Hier wird aktuell das Feuerwehrhaus umgebaut und erweitert. So will man künftig den wachsenden Anforderungen und Aufgaben der Feuerwehr gewachsen sein. Im Zuge der Erweiterung werden zwei neue Fahrzeughallen mit Werkstätten gebaut – die jetzigen Garagen werden künftig die neuen Umkleideräume und ein Besprechungszimmer beherbergen. Auch das Archiv und das Bekleidungsmagazin werden dort untergebracht. Das ganze Haus wird thermisch saniert und in Zukunft umweltfreundlich mit einer Wärmepumpe beheizt. Neben den Bauarbeitern sind auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr häufig vor Ort und legen fleißig Hand an. Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden.

Mehr Raum für Kinderbetreuung

Erst im Planungsstadium befindet sich die Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen in Riefensberg. Sowohl Kindergarten als auch Spielgruppe stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen und sollen im Sommer 2022 erweitert werden. So ist geplant, die Loggien im Kindergarten baulich so zu adaptieren, dass mehr Platz für die elementarpädagogische Arbeit entsteht. Auch die Räumlichkeiten der Spielgruppe sollen großzügig erweitert werden und so den Erfordernissen einer zukunftsorientierten Kinderbetreuung gerecht werden. Dazu wird die zweite Hälfte des Dachbodens (Richtung Straße/Stirnseite) ausgebaut.

Auch beim Riefensberger Gemeindehaus steht eine Sanierung an. So sollen noch heuer im Herbst die Fenster ausgetauscht werden – dies auch im Sinne einer besseren Energieeffizienz. Eine Sanierung der Außenfassade ist für 2020 geplant.

Wohnraum schaffen

Riefensberg ist eine beliebte Wohngemeinde – die Gemeindeverantwortlichen sind daher bestrebt, den Riefensbergern (leistbaren) Wohnraum zu bieten. „In der Parzelle Esch werden zusätzliche Bauplätze entstehen. Im Vorjahr konnte die Gemeinde ein Grundstück in Ortsnähe erwerben. Auch hier ist geplant, Raum für Wohnen zu schaffen – zwar nicht heute oder morgen, aber für die Zukunft“, berichtet Bürgermeister Ulrich Schmelzenbach.