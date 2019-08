Investitionen in den Eishockeysport

Neue Bande und neue Eismaschine im Messestadion.

Anfang August starteten die Eishockeycracks in die neue Saison – rechtzeitig dazu wurden auch die Adaptierungsarbeiten fertiggestellt. Die wesentliche Neuerung dabei sicher die neue Bande rund um die Eisfläche. Die Bande musste dabei aus zwei Gründen erneuert werden, wie Sportstadtrat Julian Fässler erklärt: „Zum einen war die Bande nicht mehr ligatauglich, da die Erste Bank Liga künftig eine Bande vorschreibt, die ein wenig nachgibt, wenn ein Spieler dagegen fährt. Und zudem wurde die alte Bande durch die zahlreichen Auf- und Abbauarbeiten so arg in Mitleidenschaft gezogen, dass ein erneuter Aufbau kaum machbar gewesen wäre“, so der zuständige Stadtrat. Die Kosten für diese Erneuerung werden mit rund 186.000 Euro angegeben und „damit fließt die größte Sport-Investition 2019 in den Eishockey“, so Julian Fässler.