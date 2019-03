Intim-Rasur-Startup bei 2 Minuten 2 Millionen: Haselsteiner zuckt aus!

Investor und "Grand Seigneur" Hans-Peter Haselsteiner flippt bei der ausgerufenen Bewertung der Gründer fast aus.

Peter Weider und Dean Matijevic präsentieren bei “2 Minuten 2 Millionen” Shavyx, die Designschablonen für die Intimrasur. Sowohl maskuline als auch feminine Intimrasurschablonen bietet Shavyx an. Dabei handelt es sich um eine Art Pflaster, das auf die bevorzugte Stelle geklebt wird. Danach steht der neuen, kreativen Intimrasur nichts mehr im Weg. Können sich Martin Rohla, Katharina Schneider und Co. für das intime Thema erwärmen? Hans-Peter Haselsteiner flippt fast aus: “Pflanzn’s jemond ondan!”

Pilzkiste überzeugt die Investoren

“simply Bread” begeistert Hillinger & Co

Auch der Pitch von Florian Hoffmann kommt sehr gut an. Vom Bauern-Brot bis hin zum sportlerfreundlichen Eiweiß-Brot: Bei simply Bread ist für jeden etwas dabei. In Florian Hoffmanns Online Shop können Kunden individuelle Brot-Backmischungen zusammenstellen und bestellen. Jeder kann seine gewählte Basismischung mit vier weiteren Komponenten aus über 30 Zutaten verfeinern, seine persönliche Lieblingsmischung nach belieben benennen und per Mausklick ganz einfach zu sich nachhause bestellen. Auch Regionalität ist dem Start Up wichtig.